В аэропорту Дели из-за недостаточной безопасности отменили рейс на Киев

13 марта в аэропорту Дели был задержан рейс авиакомпании «АэроСвит» в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, рейс был задержан в соответствии с внутренними инструкциями «АэроСвита» по безопасности, которые предусматривают тщательное обследование в случае малейших сомнений в надежной работе бортовых систем.

В частности, в компании сообщили, что при подготовке к посадке самолета Boeing-767 в Дели у пилота на бортовой панели не появилась индикация, подтверждающая выход правой стойки шасси. Впоследствии индикация возобновилась, и самолет осуществил посадку в аэропорту Дели в штатном режиме.

Однако в ходе обратного рейса в Киев для уверенности в стойкой работе системы было решено осуществить тщательную ее проверку в аэропорту Дели. В связи с этим, обратный рейс не состоялся, компания приняла решение об отправке пассажиров самолетами других перевозчиков. Количество пассажиров – около 200 человек.

Компания расселила пассажиров в гостиницах. Первую группу пассажиров, 70 человек, еще утром 13 марта отправили рейсом компании "Аэрофлот" через Москву, вечером того же дня очередную группу пассажиров доставили в аэропорт для отправки рейсами австрийской компании Austrian и итальянской Alitalia. На конец дня 13 марта в гостиницах остались ожидать вылета в Киев только 30 пассажиров. Представительство компании продолжает работать над организацией их доставки в Украину.