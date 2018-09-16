В Питере снова митингуют против повышения пенсионного возраста: произошли столкновения (фоторепортаж)

По предварительным данным, участие в акции приняли около тысячи человек.

В Санкт-Петербурге местные жители снова вышли на акцию против повышения пенсионного возраста. На площади между протестующими и полицией произошли столкновения.

Об этом сообщает "Медиазона".

По предварительным данным, участие в акции приняли около тысячи человек. Полиция задержала по меньшей мере трех участников.

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Столкновения произошли из-за попытки правоохранителей задержать женщину, им стал оказывать сопротивление муж протестующий. Другие участники акции встали на его защиту. Вследствие конфликта силовики повалили нескольких людей на землю, в схватке кто-то распылил баллончик.

Напомним, в воскресенье, 9 сентября, в России прошли массовые протесты против пенсионной реформы в стране. Акцию сопровождали массовые задержания, количество арестованных превысило 800 человек.