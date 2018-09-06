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Палата представителей США приняла закон о санкциях за кибератаки

01:33, 06 сентября 2018
Мир
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REUTERS

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Согласно документу, закон предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций за проведение кибератак против США.

Как отмечается, необходимость принятия закона обосновывается целый рядом кибератак против Соединенных Штатов.

Теперь закон будет передан на утверждение сенату.

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Теги: #санкции