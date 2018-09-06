Палата представителей США приняла закон о санкциях за кибератаки

Теперь закон будет передан на утверждение сенату.

Палата представителей конгресса США приняла закон «О киберсдерживании и ответных мерах». Об этом сообщается на сайте Конгресса. Читайте такжеВ Британии хотят усилить санкции против России Согласно документу, закон предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций за проведение кибератак против США. Как отмечается, необходимость принятия закона обосновывается целый рядом кибератак против Соединенных Штатов. Теперь закон будет передан на утверждение сенату.

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