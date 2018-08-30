Французская актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании - СМИ

Сам Депардье все обвинения полностью отрицает.

22-летняя летняя французская актриса обвинила скандального актера Жерара Депардье в изнасиловании и сексуальном насилии.

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Как сообщает Meduza, ссылаясь на французское издание Le Parisien, девушка написала заявление на 69-летнего актера в полицию.

Согласно материалам дела, Депердье дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере.

По утверждению девушки, преступления были совершены 7 и 13 августа в особняке Депардье, где у них должна была пройти репетиция.

Сам Депардье все обвинения полностью отрицает.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Жерар Депардье попал в список актеров, которые угрожают нацбезопасности Украины.