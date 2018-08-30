Французская актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании - СМИ
20:35, 30 августа 2018Мир
2161 2
Сам Депардье все обвинения полностью отрицает.
Жерара Депардье обвинили в харассменте и изнасиловании / REUTERS
22-летняя летняя французская актриса обвинила скандального актера Жерара Депардье в изнасиловании и сексуальном насилии.
Читайте такжеСигал, Монсон и Депардье: The Times рассказала, как Путин использует западных звезд
Как сообщает Meduza, ссылаясь на французское издание Le Parisien, девушка написала заявление на 69-летнего актера в полицию.
Согласно материалам дела, Депердье дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере.
По утверждению девушки, преступления были совершены 7 и 13 августа в особняке Депардье, где у них должна была пройти репетиция.
Сам Депардье все обвинения полностью отрицает.
Как сообщал УНИАН, в 2015 году Жерар Депардье попал в список актеров, которые угрожают нацбезопасности Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter