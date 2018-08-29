Супругу известного музыканта проткнул вилкой собственный сын (фото)

Жену ирландского музыканта Ронана Китинга, участника группы Boyzone и популярного сольного исполнителя, пришлось срочно госпитализировать.

Китинг получила серьезную травму: 15-месячный сын пары Купер во время обеда случайно глубоко воткнул ей в бровь вилку. Женщине пришлось наложить на рану швы, пишут "Факты".

«Вот где вы можете очутиться после того, как ребенок стащит со стола вилку и вы не успеете достаточно быстро забрать ее обратно», — написала уроженка Австралии миссис Китинг в Instagram, разместив в свои фото в больнице Сингапура. Ронан сейчас гастролирует по странам Азии, а семья его сопровождает.

Китинг с 1998 по 2015 год был женат на ирландской модели Ивонн Коннолли, от которой у него есть трое детей. Купер стал первенцем Ронана и Сторм, поженившихся летом 2015 года.