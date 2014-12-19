Папа Римский говорит, что "уйдет в дом Отца" через два-три года

Как сообщает издание The Local об этом он сказал на встрече со спортсменами и официальными представителями итальянского национального олимпийского комитета, передает Украинська правда.

"Дорогие друзья, наилучшие пожелания Рима относительно Олимпийских игр 2024 года. Меня тогда здесь не будет. Пусть Господь благословит всех вас и ваши семьи", - сказал он.

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Это уже не первый раз 78-летний папа Франциск намекнул на то, что он не долго собирается быть во главе католической церкви.

"Я стараюсь думать о своих грехах, чтобы не впасть в гордыню. Потому что знаю: это продлится недолго, два или три года, и тогда я пойду в дом Отца" - сказал он, отвечая на вопрос, как он справляется со своей популярностью.