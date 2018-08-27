В Беларуси запретили выезд из страны журналистам-фигурантам «дела БЕЛТА»

Против журналистов открыли уголовное дело по статье о несанкционированном доступе к компьютерной информации.

Сегодня журналистов и редакторов, которые стали фигурантами "дела БЕЛТА", вызвали в Следственный комитет Беларуси: редакторам TUT.BY, БелаПАН и корреспонденту Deutsche Welle вручили постановление о временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь.

Об этом сообщает сайт TUT.BY.

Согласно сообщению, в Следственный комитет были вызваны главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова, редакторы новостей портала Анна Калтыгина и Галина Уласик, журналист 42.TUT.BY Анна Ермаченок, главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, журналист агентства, политический обозреватель Татьяна Коровенкова и корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский.

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Как сообщают сами журналисты и их коллеги, им было вручено постановление о временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь.

В то же время, редактору FINANCE.TUT.BY Дмитрию Бобрику в минувшую пятницу был изменен статус со свидетеля на подозреваемого, говорится в сообщении. Сегодня он также получил постановление о временном ограничении права на выезд.

Выезд не ограничен только для Золотовой.

Отмечается, что 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY - Золотова, Калтыгина, Уласик и Ермаченок, а также Коровенкова. Еще нескольких редакторов TUT.BY после допроса отпустили.

В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия "БЕЛТА" о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Утром 8 августа появились сообщения об обысках у журналиста Быковского и его жены Ольги, журналиста Алексея Жукова. Позже информацию подтвердил СК, для допроса в ведомство также доставляли трех журналистов и главного редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, вечером их отпустили. На допрос также вызывали основателя TUT.BY Юрия Зиссера.

9 августа на связь не вышла Левшина. Позже стало известно, что она в Следственном комитете.

Журналисты и редакторы были отпущены 9-10 августа.

"Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже выступили Совет Европы, "Репортеры без границ". Евросоюз тоже призвал освободить журналистов. Обыски и задержания журналистов противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам, отметила Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини", - говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что Следственный комитет вечером 9 августа выпустил пресс-релиз по так называемому "делу БЕЛТА": "В ходе проведения следственных действий добытые доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников издательского дома "Белорусская наука", редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа" подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Согласно сообщению, действия Золотовой квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (бездействие должностного лица).