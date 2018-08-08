Американская киноакадемия введет новую номинацию на "Оскар"

Помимо новой номинации организаторы "Оскара" внесли еще два изменения, касающиеся премии.

Организатор кинопремии "Оскар" - Американская академия кинематографических искусств и наук - решила создать новую категорию для награды.

Она будет называться "выдающийся популярный фильм". Об этом говорится в письме академии, которое опубликовал журнал Vanity Fair, передает РБК.

"Совет управляющих, сотрудники, члены академии и различные рабочие группы последние несколько месяцев обсуждали улучшения шоу", - говорится в письме. "Мы создадим новую категорию для выдающихся популярных фильмов. Требования для выдвижения и другие ключевые детали будут определены в ближайшее время", - сообщает академия.

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Как добавляет Медуза, предполагается, что в этой номинации будут награждаться высокобюджетные кассовые блокбастеры вроде «Мстителей» или «Безумного Макса», которые регулярно попадают в основную категорию, но обычно проигрывают там драматическим фильмам.

В последний раз новую номинацию вводили в 2001 году. Тогда члены академии приняли решение вручать награду за лучший анимационный фильм. В 2002 году первым полнометражным мультфильмом, получившим премию, стал "Шрек".

Vanity Fair в своей статье называет решение академии огромным шагом, который может смягчить критику в адрес организаторов премии за то, что они отстают от популярной культуры и из-за этого теряют зрителей церемонии.

В письме указаны еще два изменения, касающиеся премии. Телетрансляция вручения "Оскара" будет сокращена с четырех до трех часов, что, как отмечают члены академии, сделает ее более доступной для зрителей по всему миру. Некоторые из 24 наград будут вручены во время коммерческих перерывов в телевизионной церемонии.

Также сообщается о переносе 92-й по счету церемонии с 23 февраля на 9 февраля 2020 года. Церемония 2019 года состоится, как и было объявлено ранее, 24 февраля.