Исламисты ИГ активизировали наступление на западе Ирака - BBC

18:45, 14 декабря 2014
Мир
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В Ираке боевики движения "Исламское государство" продолжают наступление в западной провинции Анбар.

REUTERS

Согласно сообщениям, им удалось захватить несколько деревень неподалеку от города Аль-Багдадия, когда оттуда были вынуждены отступить силы безопасности Ирака, которых поддерживают местные суннитские племена, передает BBC Украина.

Источники в правительстве Ирака говорят, что боевики приближаются к военно-воздушной базе Аль-Асад.

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