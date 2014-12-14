Исламисты ИГ активизировали наступление на западе Ирака - BBC
18:45, 14 декабря 2014Мир
0 0
В Ираке боевики движения "Исламское государство" продолжают наступление в западной провинции Анбар.
REUTERS
Согласно сообщениям, им удалось захватить несколько деревень неподалеку от города Аль-Багдадия, когда оттуда были вынуждены отступить силы безопасности Ирака, которых поддерживают местные суннитские племена, передает BBC Украина.
Источники в правительстве Ирака говорят, что боевики приближаются к военно-воздушной базе Аль-Асад.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter