Исламисты ИГ активизировали наступление на западе Ирака - BBC

Согласно сообщениям, им удалось захватить несколько деревень неподалеку от города Аль-Багдадия, когда оттуда были вынуждены отступить силы безопасности Ирака, которых поддерживают местные суннитские племена, передает BBC Украина.

Источники в правительстве Ирака говорят, что боевики приближаются к военно-воздушной базе Аль-Асад.