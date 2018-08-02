Россия разместит военную полицию на границе между Сирией и Израилем

Российское присутствие там носит временный характер, и наблюдательные посты будут переданы сирийским правительственным силам, как только ситуация стабилизируется.

Россия разместит свою военную полицию на границе между Сирией и Израилем на Голанских высотах.

Об этом заявило Министерство обороны РФ после нескольких недель растущей нестабильности в этом районе, передает Європравда со ссылкой на Reuters.

Вытеснение сирийским президентом Башаром Асадом повстанцев на юго-западе Сирии беспокоит Израиль, который считает, что это может позволить иранским союзникам Асада укрепить свои войска вблизи границы.

Израиль убил семерых боевиков в результате ночного авиаудара по сирийской части Голанских высот, сообщает "Израильское радио".

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Сергей Рудской, высокопоставленный сотрудник Минобороны России, сообщил, что 2 июля российская военная полиция начала патрулирование на Голанских высотах и ​​планирует создать восемь наблюдательных пунктов в этом районе.

Он заявил, что российское присутствие там оказывает поддержку миротворцам ООН на Голанских высотах, которые, по его словам, приостановили свою деятельность в этом районе в 2012 году, поскольку их безопасность под угрозой.

"Сегодня миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции провели свое первое за шесть лет патрулирование в зоне разъединения", - сказал Рудской.

"С целью предотвращения возможных провокаций против постов ООН вдоль линии "Браво" планируется развертывание восьми наблюдательных пунктов военной полиции вооруженных сил России", - сказал Рудской.

По его словам, российское присутствие там носит временный характер, и наблюдательные посты будут переданы сирийским правительственным силам, как только ситуация стабилизируется.

Развертывание российской военной полиции подчеркивает, в какой степени Кремль стал влиятельным игроком в ближневосточных конфликтах с момента его военного вмешательства в Сирии, которое развернуло ход войны в пользу Асада.

Израиль лоббирует Кремль, чтобы получить влияние в отношении Асада и Тегерана и попытаться добиться сокращения иранского военного присутствия в Сирии.

Израиль видит в Иране и его союзниках, шиитской армии "Хезболлы", прямую угрозу своей национальной безопасности.

Ранее УНИАН сообщал, что израильская сторона не приняла предложение России о создании на юге сирийской территории зоны без иранских военных.