В Пакистане в результате теракта погибли более 30 человек

Всеобщие выборы в Пакистане омрачены крупным терактом. В результате самоподрыва смертника возле избирательного участка в Кветте погиб как минимум 31 человек.

Парламентские выборы в Пакистане омрачены крупным терактом. В результате нападения смертника в городе Кветта в среду, 25 июля, погиб как минимум 31 человек.

Террорист совершил самоподрыв у одного из избирательных участков, где собрались десятки людей, чтобы отдать свой голос на выборах. Целью нападения, судя по всему, был полицейский автомобиль, сообщает DW.

Читайте такжеУтром на юге Сирии произошла самая смертоносная за последние месяцы атака террористов

Кветта - административный центр политически нестабильной провинции Белуджистан. Еще в ходе предвыборной кампании в Пакистане в результате насилия погибли более 200 человек.

Безопасность на выборах обеспечивают около 800 тысяч силовиков, в том числе 370 тысяч солдат. Более 100 млн зарегистрированных избирателей решают судьбу 342 парламентских мандатов. На выборах баллотируются свыше 12 с половиной тысяч кандидатов от 30 партий.