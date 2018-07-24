Власти Москвы не разрешили провести митинг в поддержку Сенцова

Было предложено провести митинг в поддержку Сенцова малолюдном парке.

Префектура Центрального административного округа Москвы не согласовала митинг в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на уведомительницу мероприятия Алису Ганиеву.

Со слов чиновников, на всех предложенных организатором площадках — у памятника Александру Пушкину, у памятника Булату Окуджаве на Арбате и у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади — будут проходить другие мероприятия.

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Власти предложили перенести митинг в гайд-парк в Сокольниках, но Ганиева отказалась. «Наша задача — постоять с плакатами в местах массового скопления, а не в тихом парковом закутке», — утверждает уведомительница акции.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале (крайний север РФ).

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.