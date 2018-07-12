НАТО согласилось открыть переговоры с Македонией о членстве

01:41, 12 июля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции первого дня саммита Альянса, сообщает "Европейская правда".

"Когда национальные процедуры финализации соглашения (с Грецией, - ред.) будут завершены, страна станет нашим 30-м членом", - заявил Столтенберг.

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Македония начала выполнение своего ПДЧ в 1999 году, но в 2008 году на бухарестском саммите НАТО Греция заблокировала ее приглашение к членству.

Между странами шел многолетний спор из-за названия Македонии - Греция настаивала, что название ее соседки содержит территориальные посягательства на его собственную область Македонию. Страны договорились, что Македонию пригласят в Альянс после решения проблемы переименования Македонии.

17 июня 2018 года Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия на Республику Северная Македония.

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Теги: #НАТО#Македония