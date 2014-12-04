Bloomberg: Путин выступит с речью, чтобы успокоить «панику» из-за снижения цены на нефть и стоимости рубля

Об этом пишут Анна Андрианова и Ольга Танас в статье «Путин выступит с речью, чтобы успокоить «панику» из-за снижения цены на нефть и стоимости рубля», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Ежегодная речь Путина перед обеими палатами парламента и другими должностными лицами, которую он произносит в церемониальном зале Большого Кремлевского дворца в Москве, в этом году имеет еще большее значение. Рубль приближается к рекордному минимуму, экономика входит в рецессию, и банки просят государственной помощи.

«Он попытается «успокоить нервы» на фоне «некоторой паники», сказал по телефону из российской столицы Алексей Панин, заместитель директора Центра политической информации. «Но ему придется быть реалистичным и представить факты и цифры, которые смогут убедить людей, что все в порядке».

Данные показывают, что экономика несет убытки из-за резкого падения цен не нефть и санкций, введенных США и их союзниками в связи с конфликтом в Украине. Министерство экономики на этой неделе признало, что валовой внутренний продукт крупнейшего в мире экспортера энергоресурсов в 2015 году может сократиться, впервые за шесть лет. Рубль потерял треть своей стоимости, с тех пор как Путин начал свое вторжение на украинском Крымском полуострове в марте.

Риски для стабильности

Банк России сегодня снизил процентную ставку на кредиты для банков в иностранной валюте, что является попыткой замедлить снижение стоимости рубля и уменьшить дефицит доллара. Рубль «существенно» потерял в фундаментальной стоимости, создав риски для финансовой стабильности и вызвав опасения инфляции и девальвации; об этом говорится в заявлении центрального банка на официальном сайте, что подтверждает его готовность вмешиваться без ограничений.

Речь стала ежегодной традицией после того, как тогдашний президент Борис Ельцин впервые произнес ее в 1994 году. Ранее Путин пользовался случаем, чтобы заявить о важнейших политических инициативах, включая попытку, которую он поддержал два года назад: побудить компании и частных лиц вернуть на родину капитал и перестать использовать оффшорные зоны.

Экономический фон в этом году усложняет Путину задачу.

Ссогласно опросу, проведенному Левада-Центром, большая часть населения считает, что экономика слабеет. По данным опроса, четыре пятых респондентов сказали, что уровень жизни «явно ухудшается».

«Переломный момент»

ВВП может сократиться на 0,8 процента в следующем году, по сравнению с более ранней оценкой роста на 1,2 процента, сказал заместитель министра экономики Алексей Ведев 2 декабря. Инфляция ускорилась до 8,3 процентов в октябре, больше всего с июля 2011 года. В конце года инфляция достигнет примерно 9 процентов в 2014 году и замедлится до 7,5 процентов к концу 2015 года, сказал Ведев, добавив, что розничные продажи сократятся в следующем году на фоне роста безработицы.

«Трудно представить, что можно сделать прямо сейчас, чтобы быстро вернуть экономический рост, по крайней мере, до 2 процентов», сказала по телефону Мария Казакова, экономист московского Института Гайдара. «Сейчас для нас наступил переломный момент».

Диверсификация экономики и повышение эффективности государственных расходов являются одними из «структурных реформ», необходимых, чтобы остановить спад, сказала она.

Инвесторы выводят капитал. Чистый отток капитала вырастет до $ 125 млрд в 2014 году, ранее прогнозировалось более чем $ 100 млрд, говорит Ведев. Это было бы самым высоким годовым объемом с 2008 года, когда из страны были выведены $ 133, 6 млрд, по данным центрального банка.

Финансовая «паника»

Трудности также ощущают и кредиторы, говорит Сергей Дубинин, председатель наблюдательного совета банка ВТБ, который руководил Центральным банком РФ в 1998 году во время дефолта. Два дня назад он сказал, что наблюдает «некоторую панику» в финансовой системе.

Валютные резервы России упали примерно на $ 90 млрд в этом году до $ 420 млрд, поскольку Центральный банк продавал доллары и евро, чтобы помочь укрепить рубль. Вчера банк сообщил, что вмешался, чтобы остановить падение рубля 1 декабря, это случилось впервые с того момента, когда банк отпустил рубль в свободное плавание.

Слабость на глобальных энергетических рынках повлияла на рубль. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, чтобы сбалансировать бюджет, России нужна цена на основную экспортную смесь, Urals, в среднем около $ 100 в этом году и $ 90 в 2015 году. Это сопоставимо с безубыточной ценой в $ 25-30 до финансового кризиса 2008-2009 гг., по словам Силуанова.

Давление цен на нефть

Urals, вероятно, в среднем будет стоить $ 99 за баррель в 2014 году, меньше, чем ранее обещанные $ 104, прогнозирует Министерство экономики. Они считают, что средняя цена в следующем году составит $ 80.

Путин может обвинить в экономическом спаде России «внешние условия», полагает Фредерик Эриксон, директор Европейского центра международной политической экономики в Брюсселе.

«Снижение цен на нефть будет одним из таких (условий), а санкции со стороны Запада – другим», сказал Эриксон по телефону. «В своей речи он будет утверждать, что российская экономика находится в хорошей форме, и она могла бы довольно долго справляться при нормальных темпах роста, если бы не была объектом этих условий, санкций в отношении экономических интересов России и падения цен на нефть».

Геополитическая напряженность растет, и индекс, составленный государственным Всероссийским центром изучения общественного мнения показал, что угроза новой холодной войны рассматривается как самая высокая за семь лет.

Путин в прошлом месяце сказал, что в моменты кризиса «он начинает чувствовать, что именно политика преобладает» при образовании цен на энергоресурсы. В своем недавнем публичном выступлении 1 декабря, Путин заявил, что Россия прекращает строительство трубопровода в Европу, стоимостью $ 45 млрд .

Пока распространяются мрачные настроения, Путин может также вспомнить десятилетие, которое предшествовало его первого президентскому сроку в 2000 году, сказал Владимир Миклашевский, стратег Danske Bank A / S в Брондбю, Дания. Это было время политических и экономических потрясений, которые включали дефолт из-за правительственного долга в $ 40 млрд и инфляцию, превышающую 200 процентов.

«Путин может предложить два варианта», сказал Миклашевский. «Вернуться к сложным 1990м, или принять новую норму - сосредоточиться на внутренних ресурсах, внутреннем спросе и партнерстве со странами Азии в экономической сфере, принимая наилучшее из того, что предлагает Запад».