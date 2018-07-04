Сын Тины Тернер совершил самоубийство

Крэйг Тернер застрелился в собственном доме в Калифорнии.

Старший сын Тины Тернер покончил жизнь самоубийством в возрасте 59 лет. Крэйг Рэймонд Тернер застрелился в собственном доме в Калифорнии.

Как сообщает TMZ, полиция, которая прибыла на место происшествия, констатировала смерть мужчины от огнестрельного ранения.

Сама Тина Тернер на момент смерти сына находилась во Франции на Парижской неделе моды.

Крейг родился, когда певице было 18 лет, до того, как она вышла замуж за Айка Тернера. Как только Тина и Айк поженились, Айк усыновил Крейга. Его биологический отец был саксофонистом по имени Раймонд Хилл, который выступал с группой Айка.

Как сообщал УНИАН, тело без вести пропавшего британского рэпера выбросило на берег в Бразилии. Полиция рассматривает версию самоубийства.