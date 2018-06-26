Британия вступает в схватку с Россией из-за виновных в химатаках в Сирии

Москва хочет иметь право накладывать вето на выводы экспертов, которые ей не понравятся.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон готовится к схватке с Россией на встрече в Гааге, где он собирается добиться расширения полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) за счет права определять виновных в применении запрещенного яда в Сирии.

В жестоком испытании дипломатических сил Россия агрессивно сопротивляется британскому предложению, утверждая, что это политизирует ОЗХЗ. А британская «русофобия» может подорвать научный международный орган, который пользуется международным уважением, пишет The Guardian.

Британии нужна поддержка 60 стран, чтобы на двухдневной встрече в Гааге организация получила новые полномочия. Перед этим с помощью широкой дипломатической операции Британия добилась поддержки 90 стран для проведения специальной конференции ОЗХО сегодня. Если организация все-таки получит хоть какое-то расширение полномочий, армия Башара Асада в Сирии начнет нервничать, поскольку ее постоянно обвиняют в применении запрещенного химического оружия против оппозиционных сил в городе Дума близ Дамаска.Химическая атака в Думе стала поводом для ракетного удара, который в апреле провели США, Франция и Великобритания. Три месяца назад инспекторы ОЗХО посетившие место химической атаки, но пока не обнародовали свой отчет. Асад, которого поддерживает Россия, отрицает, что использует запретные вещества и обвиняет западные разведслужбы в выдумках.

На сегодняшний день инспекторы ОЗХО могут лишь подтверждать или опровергать применения химического оружия, но не могут указать на то, какая страна или группа виновна в конкретном инциденте.

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Идею Британии расширить полномочия организации поддерживает секретариат ОЗХО, замечая, что определение ответственности входит в ее нынешний мандат. Россия выдвинула альтернативное предложение, которое, однако, наделяет ее правом налагать вето на выводы ОЗХО. Лондон настаивает, что не пойдет на пользу организации. С точки зрения дипломатии было бы ударом для Великобритании, если бы участники специальной конференции поддержали как британскую, так и российскую резолюции. Голосование, в соответствии с процедурами ОЗХО, состоится завтра.