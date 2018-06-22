Макрон превратил Елисейский дворец в огромный танцпол и устроил вечеринку с тверком (фото, видео)

Так французский лидер отметил Международный день музыки.

Президент Франции Эммануэль Макрон устроил дискотеку в Елисейском дворце, похожую на техновечеринку. Так французский лидер отметил Международный день музыки.

Читайте такжеПланы на выходные 23-24 июня: День молодежи, фестивальная атмосфера и много классики

При этом сам Макрон вел себя как суперзвезда. Он фотографировался со своими сторонниками, раздавал автографы и подмигивал со сцены каждому.

Но танцевали во дворце недолго, ведь сегодня Макрону предстоит насыщенный рабочий день.

Также сообщается, что жена французского президента Бриджит Макрона решила перестроить Елисейский дворец. Каких изменений может понести памятник архитектуры по прихоти первой леди Франции, узнали журналисты.