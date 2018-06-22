В Швейцарии 400 человек эвакуировали вертолетами из-за поломки фуникулера
09:17, 22 июня 2018Мир
346 0
В результате инцидента никто не пострадал.
REUTERS
В Швейцарии из-за поломки фуникулера на гору 400 человек были эвакуированы вертолетами, сообщает Reuters.
Читайте такжеВ Швейцарии открыли самый стремительный фуникулер в мире (фото, видео)
Гора Piz Gloria, появлявшаяся в фильме бондианы «На секретной службе Ее Величества», является местной достопримечательностью.
Из-за аварии 400 человек оказались блокированы на высоте 3,048 м над уровнем моря. Фуникулер вел на гору, на вершине корой расположен вращающийся ресторан. Для эвакуации людей было использовано четыре вертолета. Эвакуированных доставили на горнолыжный курорт Мюррен.
В результате инцидента никто не пострадал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter