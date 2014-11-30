Полиция Нидерландов конфисковала партию кокаина на сумму 120 млн евро
18:12, 30 ноября 2014Мир
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Полиция Нидерландов конфисковала 3 тыс. кг кокаина на сумму 120 млн евро в аэропорту Роттердама.
REUTERS
По данным местной прокуратуры, наркотик из Коста-Рики, упакованный в 3,3 тыс. пакетиков, был спрятан в коробках с корнями тропического растения маниока, передает РИА Новости со ссылкой на Bild.
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Как отмечается, это вторая по величине партия наркотика, обнаруженная в аэропорту Роттердама. В 2005 году таможенники конфисковали партию кокаина весом 4,2 тыс. кг.
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