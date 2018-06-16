Италия закрыла порты для еще двух судов с мигрантами

Глава МВД страны заявил, что "Италия больше не хочет быть звеном бизнеса подпольной миграции".

Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что не допустит приема в портах страны двух кораблей с мигрантами на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Il Sole 24 Ore.

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"В то время как Aquarius направляется в Испанию, два других судна, принадлежащих к нидерландским неправительственным организациям отчалили от берегов Ливии в ожидании на свой человеческий груз после того как от него откажутся контрабандисты людей" - заявил Сальвини.

"Эти люди должны знать, что Италия больше не хочет быть звеном этого бизнеса подпольной миграции, и им придется искать другие порты", - отметил он.

Как сообщается, один из кораблей, Lifeline, в ночь на субботу спас в море 118 мигрантов, в том числе новорожденного ребенка.

Напомним, 11 июня спасательное судно "Aquarius" с 629 мигрантами на борту застряло в Средиземном море после того, как новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался впустить его в порт.