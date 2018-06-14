Эксперты ОЗХО подтвердили использование зарина и хлорина в Сирии в прошлом году

Выводы экспертов основаны на показаниях очевидцев, эпидемиологическом анализе и исследованиях проб из мест осуществления предполагаемых химических атак.

Миссия по установлению фактов применения химоружия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в сирийской провинции Хама в марте 2017 года "с большой вероятностью" были использованы хлорин и зарин.

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Об этом говорится в сообщении ОЗХО, распространенном в среду, 13 июня, на официальном сайте организации. Это касается инцидентов 24 и 25 марта 2017 года в поселении Эль-Латамна (провинция Хама) в Сирии, передает DW.com.

Выводы экспертов основаны на показаниях очевидцев, эпидемиологическом анализе и исследованиях проб из мест осуществления предполагаемых химических атак. "Сбор материала, допросы свидетелей и анализ проб требовали больших затрат времени для получения заключений", - отмечается в документе.

При этом в ОЗХО призвали международное сообщество принять меры в ответ на применение химоружия в Сирии. Доклад также было передан в Совет Безопасности ООН

В Дамаске неоднократно отвергали обвинения в применении химического оружия. Россия блокировала расследование относительно хіматак в Сирии на уровне Совбеза ООН.