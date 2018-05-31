В Хорватии полиция открыла огонь по автобусу с мигрантами, пострадали дети

В транспорте находилось 29 в основном афганских и иракских мигрантов.

Хорватская полиция открыла огонь по автобусу, который пытался прорваться через блок-пост после въезда в ЕС в Боснию неподалеку от города Задар.

В транспорте находилось 29 в основном афганских и иракских мигрантов, сообщает Reuters. Ранения получили девять человек, из них - двое детей, которые находятся в тяжелом состоянии.

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“Водитель не остановился после нескольких предупреждений. Он, наконец, прошел через блокпост и поехал в сторону полиции. Реакция полиции была оправданной. Они были вынуждены открыть огонь, потому что их жизнь была в опасности", - сказал начальник полиции города Задар Ранко Дразина.

Издание отмечает, что основной Балканский маршрут, по которому в 2015 году в Европейский Союз въехало больше миллиона мигрантов, был закрыт в 2016 году соглашением между ЕС и Турцией. Но тысячи людей вошли в эти годы по новому маршруту, открытому контрабандистами, который проходит из Греции через Албанию, Черногорию, Сербию и Боснию в Хорватию.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 28 мая в Будапеште произошла трагическая авария - двухэтажный туристический автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА) из Украины на пути к аэропорту Ферихедь в 18-ом районе венгерской столицы на скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты.

В результате столкновения почти весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров был снесен. На данный момент известно о 28 раненых, среди них восемь – с тяжелыми травмами.