"Работают сверхурочно": супруга Трампа пожаловалась на журналистов из-за повышенного внимания к своей персоне
04:10, 31 мая 2018Мир
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В середине мая первая леди США перенесла небольшую операцию на почках в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
Мелания Трамп / REUTERS
Первая леди США Меланья Трамп рассказала о своем состоянии, отметив повышенные интерес к себе со стороны СМИ. Об этом она написала в твиттере.
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«Я замечаю, как СМИ работают сверхурочно, пытаясь угадать, где я и что я делаю. Можете не беспокоиться, я в Белом доме со своей семьей, чувствую себя прекрасно и работаю на благо детей и американцев!» — написала Трамп.
В середине мая первая леди США перенесла небольшую операцию на почках в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
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