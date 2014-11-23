НАТО: Запад должен увеличивать потери, которые несет Россия из-за своей политики

Западные государства должны усиливать санкции против России, поскольку она целенаправленно работает над разрушением привычного мирового порядка.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в своем Twitter, передает Украинская правда.

"Сейчас Россия системно работает над тем, чтобы уничтожить европейскую политическую систему, которую ранее сама создавала", - считает представитель альянса.

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Вершбоу подчеркнул, что западный мир должен увеличивать потери, которые несет РФ из-за своей политики.

Заявления по этому поводу он обнародовал в субботу на международной конференции по вопросам безопасности в Галифаксе (Великобритания).

"Пока Россия нарушает международное право, пока она пытается разрушить мировой порядок, Запад должен увеличивать цену (которую платит РФ)", - отметил он.

"Недопустимое поведение России требует от Запада приверженности принципам, требует повышать цену агрессии и поддерживать Украину", - добавил заместитель генсека НАТО.