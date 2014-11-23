Лавров заявил, что Запад хочет вызвать общественные протесты и "изменить режим" в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в попытке «изменить режим» в России, применив к ней санкции из-за конфликта в Украине, сообщает Голос Америки.

Известные лица в западных странах говорят, что нужно ввести санкции, которые уничтожат российскую экономику и обусловят общественные протесты, сказал Лавров в субботу.

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Накануне российский президент Владимир Путин также сказал, что его страна должна предотвратить «цветные революции», имея в виду протесты, в результате которых была свергнута власть в других бывших советских республиках.

Украинский кризис привел к существенному напряжению в отношениях между Москвой и Вашингтоном и вызвал ряд жестких санкций Запада против России за ее роль в конфликте.