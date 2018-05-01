В Петербурге задержали участников акции с флагами Украины

По информации местных СМИ, всего во время первомайской демонстрации полиция задержала 15 человек.

В российском Санкт-Петербурге под проливным дождем сегодня прошло первомайское шествие, в котором приняли участие градозащитники, ЛГБТ-активисты, а также петербуржцы, выступающие против блокировки Telegram.

Как сообщает местное издание «Бумага», во время демонстрации полиция задержала 15 человек. Десять из них шли в антивоенной колонне с флагами разных государств: двумя украинскими, одним флагом Великобритании, одним флагом США, флагом Финляндии, флагом Израиля, флагами Грузии, Евросоюза и партии «Яблоко».

Полиция также задержала троих ЛГБТ-активистов, которые шли в колонне профсоюзов. Полицейские посчитали, что ЛГБТ-флаги не соответствуют заявленной профсоюзами цели шествия.

Еще одна задержанная активистка шла в колонне «Партии мертвых» с портретами Владимира Путина.

Пятнадцатого человека задержали на Марсовом поле, где прошел митинг за свободу интернета и в поддержку Telegram.