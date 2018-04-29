Суд в Ираке приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за поддержку ИГ

По данным МИД РФ, в тюрьмах Ирака могут находиться от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих гражданство России.

Суд в Ираке приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за поддержку террористической группировки «Исламское государство».

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Об этом сообщает агентство France Press.

По данным местной прессы, уголовный суд Багдада признал женщин виновными в присоединении и поддержке группировки. Другие подробности не сообщаются.

Как сообщили "Радио Свобода" в Министерстве иностранных дел РФ, в тюрьмах Ирака могут находиться от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих гражданство России.

Всех их подозревают в сотрудничестве с террористами. В то же время в ведомстве отметили, что установить их личность возможно только после вынесения приговоров.