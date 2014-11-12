Швейцария вводит новые санкции против России по шаблону ЕС

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Государственного секретариата (федерального министерства) по экономическим вопросам в Берне.

Как говорится в сообщении, речь идет о новых мерах, которые должны сделать невозможным обход ранее наложенных международных санкций Европейского союза, в который Швейцария не входит.

Новые меры повторяют последнюю сейчас волну санкций Евросоюза, введенную в сентябре. Речь идет об ограничении возможностей кредитования пяти российских банков и шести компаний, расширения еще на 24 имя и названия физических и юридических лиц санкционного списка тех, с кем запрещено заключать новые соглашения, а в списке ограничений в отношении товаров военного и двойного назначения добавлены еще девять российских компаний.

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Федеральный совет Швейцарии продолжает внимательно следить за положением в Украине и оставляет право принять и дальнейшие меры, в зависимости от развития ситуации, говорится в сообщении.