Россия выдворила четырех американских студентов

Студенты находились на конференции в Санкт-Петербурге, когда иммиграционная служба и полиция проверили их визы и высказали претензии к ним, передает радио "Свобода".

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Как сообщил отец одного из студентов, их задерживали на некоторое время, а затем суд оштрафовал их на $110 каждого.

Студентов допрашивали в общей сложности 7 часов, сначала у них в отеле, а потом в иммиграционной службе.

Российское госагентство ТАСС цитирует представителя Федеральной миграционной службы России в Санкт-Петербурге, которая сообщила, что студенты прибыли в Россию по туристическим визам, но принимали участие в "социополитической активности".

Студенты вылетели в США 11 ноября.