"Неприемлемо!": Трамп обвинил Россию в игре "валютная девальвация"

Трамп, говоря о девальвации валюты, назвал действия России и Китая неприемлемыми.

Американский президент обвинил РФ и Китай в том, что они играют в игру "валютная девальвация".

Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

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"Россия и Китай играют в игру "девальвация валюты", поскольку США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!", - отметил он.

Трамп подчеркнул, что такие действия двух стран неприемлемы.

Как сообщал УНИАН, российский рубль значительно подешевел при открытии биржи в ожидании новых санкций и после удара США и их союзников по Сирии, однако дальше потери сократились, поскольку достигнутые долларом уровни являются привлекательными для продаж экспортной выручки под уплату налогов.

К 10.10 мск котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" находились у отметки 62,33, и рубль теряет 0,4 процента.