В России разбился вертолет Ка-29: двое пилотов погибли (видео)
10:46, 13 апреля 2018Мир
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Вертолет потерпел крушение при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря.
Над Балтийским морем потерпел крушение российский вертолет с двумя людьми на борту
Вертолет Ка-29 потерпел крушение при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря, два летчика-испытателя погибли.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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«12 апреля 2018 года около 23.30 мск при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб», - говорится в сообщении.
На месте падения Ка-29 силами Балтийского флота проводится поисковая операция. Полет проходил в простых метеоусловия.
Как сообщал УНИАН, 12 апреля учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию в Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полета, оба пилота катапультировались.
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