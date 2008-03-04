ЕС призывает власти Армении отменить чрезвычайное положение

ЕС обеспокоен ситуацией в Армении и призывает власти упразднить чрезвычайное положение и провести расследование столкновений на улицах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении Словенского президентства от имени ЕС, текст которого передан УНИАН.

“Европейской Союз глубоко обеспокоен ситуацией в Республике Армения после президентских выборов. ЕС осуждает акты насилия, осуществленные 1 марта, которые привели к потере жизней и многочисленным ранениям”, - отмечается в заявлении президентства.

В документе содержится призыв к властям Армении освободить всех граждан, задержанных за реализацию ими своих прав на мирные собрания, а также - упразднить чрезвычайное положение, в результате которого были введены ограничения на деятельность СМИ, ограничение права на собрания и ограничение в деятельности политических партий.

ЕС также еще раз призвал все стороны воздерживаться от незаконных действий и вернуться к политическому диалогу, как единственному пути выхода из кризиса.

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным правоохранительных органов Армении, в результате массовых беспорядков в Ереване в ночь с 1 на 2 марта пострадали 165 лиц, в том числе 117 полицейских и сотрудников внутренних войск, погибли 8 человек. В ходе беспорядков было сожжено 63 машины и разворованы 7 магазинов.

Беспорядки вспыхнули после объявления результатов президентских выборов, согласно с которыми, победу одержал Серж САРКИСЯН. Сторонники другого фаворита избирательного процесса Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА не согласились с таким решением ЦИК. После начала беспорядков власть Армении ввела в республике чрезвычайное положение.