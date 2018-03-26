"Это была фабрика, лестницы строили в советские времена": эксперт рассказал об ошибках при строительстве ТЦ в Кемерово

Эксперт рассказал, почему возникли проблемы с эвакуацией людей. По его словам, это не вновь построенное здание, это перестроенная фабрика.

Проектировщик торговых центров рассказал об ошибках при строительстве ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел масштабный пожар из-за которого погибли 64 человека.

Эксперт рассказал, почему возникли проблемы с эвакуацией людей. Об этом сообщает "Говорит Москва".

«Это не вновь построенное здание, это перестроенная фабрика. Это раньше было заводское помещение. Лестницы были построены в советские времена. По тем нормативам они проходили. Лестницы не расширялись при перепрофилировании здания. И должны были добавить их количество. Должно быть нормальное количество эвакуационных путей, лестниц. Все они должны быть оборудованы системами пожаротушения, дымоудаления и подпоров воздуха. Одно дело огонь, но один из основных поражающих факторов – угарный газ. Там очень много может быть нарушений. Основное – человеческий фактор, разгильдяйство», - заявил он.

Читайте также"Бушующий вулкан над домами": камеры пятиэтажки сняли пожар в ТЦ в Кемерово (видео)

Как сообщал УНИАН, пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. В больницах остаются десять человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.