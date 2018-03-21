Израиль признался в уничтожении ядерного реактора в Сирии в 2007 году

Обнародованное заявление Израиля эксперты рассматривают как завуалированное предупреждение Ирану, который сохраняет свое военное присутствие в Сирии.

Израильские военные впервые официально признали уничтожение ими в 2007 году предполагаемого ядерного реактора в Сирии и указали, что воздушный удар по этому объекту устранил серьезную угрозу Израиля и стал «сообщением» для других.

Обнародованное заявление Израиля эксперты рассматривают как завуалированное предупреждение Ирану, который сохраняет свое военное присутствие в Сирии, передает "Радио Свобода".

«Цель сообщения о нападении на ядерный реактор в 2007 году заключается в том, что Государство Израиль не позволит создать возможности, которые угрожают существованию Израиля», – сказал генерал-лейтенант Гады Ейзенкот.

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Публичное обнародование данных о давней атаке против Сирии произошло после неоднократных призывов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заставить Соединенные Штаты и международное сообщество жестче действовать против Ирана, который является ближайшим союзником президента Сирии Башара Асада.

На протяжении семилетней гражданской войны в Сирии Израиль совершил более 100 воздушных ударов по территории этой страны. Эти удары могли быть направлены на устранение путей поставки оружия боевикам группировки «Хезболла», которые действуют рядом с силами Асада в Сирии.