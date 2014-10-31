В России преследуют активиста за портрет Путина с усами

Как сообщает Крым.Реалии, координатора движения "Гражданское сопротивление" Аркадия Галкера обвиняют в нарушении правил пикетирования.

По словам самого активиста, ходить на пикеты он начал с 2 марта - как только российский парламент "дал разрешение" Путину на агрессию против Украины.

"Плакат с портретом, похожим одновременно на Путина и Гитлера, сначала вызывал недовольство, но долго власть не знала, как к этому придраться", - говорит Галкер.

Только через почти два месяца, в конце апреля, власти нашли формулировку и потребовали у активиста не оскорблять главу государства. Несколько дней назад Галкер получил уведомление из местного отделения полиции о том, что против него возбудили новое дело об административном правонарушении по поводу пикета 7 сентября. При этом объяснить, в чем конкренто обвиняют Галкера, в полиции не смогли.

Читайте такжеПутин процитировал Геббельса и сказал, что методы нацистов работают и спустя 70 лет"Меня приглашают прийти в отделение полиции для составления протокола, опять-таки вызывает недовольство этот плакат. Они боятся анекдотичной формулировки об усах Гитлера, и думаю, что будут придираться к чему-то другому", - говорит Галкер.

Также его уже несколько месяцев пытаются уволить с работы.