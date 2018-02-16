Эксперт указал на странности катастрофы Ан-148 в Подмосковье

По мнению специалиста, у трагического инцидента есть сразу несколько веских причин.

Эксперт рассказал о причинах недавней резонансной авиакатастрофы в России, в ходе которой разбился самолет "Ан-148".

Их проанализировал заслуженный штурман-испытатель СССР и эксперт по вопросам авиации Олег Коршунов, передает "Главред".

"По итогам предварительного расследования причин катастрофы самолёта Ан-148 технической комиссией Межгосударственного авиационного комитета (МАК) выяснилось, что обогревы всех трёх приёмников полного давления (ППД), входящих в трёхканальную систему формирования высотно-скоростных параметров (ИКВСП), не были включены. Эта процедура является обязательной и осуществляется ещё на исполнительном старте при выполнении каждого полёта. В предыдущих пятнадцати полётах, зарегистрированных бортовым самописцем параметров, обогревы включались, как это предписано "Руководством по лётной эксплуатации" и "Картой обязательных проверок" — "шпаргалкой", подсказывающей, какие действия необходимо выполнить экипажу на каждом этапе полёта", — сказал он.

Кроме того, в негативном плане сильно повлияло отключение обогревов двигателей, считает Коршунов.

Читайте также"Выключили автопилот и стали снижаться": росСМИ рассказали о фатальной ошибке пилотов Ан-148"Есть предположение, что самолёт долго находился на исполнительном старте, поэтому обогревы были временно отключены, а когда было получено разрешение на взлёт, их забыли включить повторно. Сразу после взлёта самолёт вошёл в облачность, что в условиях повышенной влажности и отрицательных значений температуры наружного воздуха спровоцировало появление льда в приемниках воздушного давления. Это в свою очередь повлекло искажение значений приборной скорости индицируемых на командно-пилотажном индикаторе (КПИ) левого лётчика и на пилотажном приборе комбинированном резервном (ППКР), показания которых регистрируются бортовым самописцем. Через 3 минуты полёта расхождение достигло 30 км/ч и появилась разовая команда "Приборную скорость сравни", - отметил эксперт.

Далее, как сказал Коршунов, произошла целая цепь событий, приведших, в итоге, к крушению самолета.

"Возникла так называемая особая ситуация, которую экипаж не смог распознать и продолжил полёт в прежнем режиме. Разница в показаниях приборной скорости продолжала увеличиваться, и через 50 секунд на высоте порядка 2000 м сигнализация сработала повторно, после чего экипаж отключил автопилот и продолжил пилотирование в ручном режиме. Через 34 секунды показания приборной скорости на КПИ обнулились, а на ППКР уменьшились от 560 до 200 км/ч. После чего самолёт был переведен в режим снижения с постепенным увеличением угла пикирования до 35 градусов. В дальнейшем, видимо, находясь в состоянии ступора, экипаж не предпринимал никаких действий по выходу из критической ситуации. Столкновение с землёй произошло на седьмой минуте полёта. В процессе пикирования приборная скорость, если верить показаниям ППКР, интенсивно увеличивалась и достигла значения 800 км/ч", - детально прокомментировал он ситуацию.

Кроме того, эксперт выразил удивление тем, как сработал во время ЧП экипаж "Ан-148".

"Что больше всего удивляет – это неготовность экипажа к распознаванию нештатной ситуации и осуществлению адекватных действий по её устранению. Ведь уже при появлении первых признаков некорректной работы ИКВСП необходимо было быстро пройти по всей цепочке возможных отказов и первым делом — обратить внимание на положение переключателей обогрева ППД. Далее: немедленно включить аварийную сигнализацию, сообщить на землю о произошедшем и с помощью диспетчерской службы принять все меры по выполнению аварийной посадки на аэродроме вылета Домодедово либо на находящемся рядом аэродроме Лётно-исследовательского института в Жуковском. Контролируя при этом положение самолёта по авиагоризонту, указателям угла тангажа и особенно — угла атаки, по величине которого можно с достаточной точностью косвенно определять приборную скорость в горизонтальном полёте. Ничего из этого сделано не было", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.