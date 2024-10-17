Специалист говорит, что сначала Минобороны не согласовало проект "Люті", но на сегодня дроны наносят серьезное поражение, уничтожают российские объекты в глубине обороны.

Для дронов "очень большого расстояния" не бывает, поэтому россиянам во всех уголках их страны надо быть нон-стоп в тонусе, потому что может прилететь если не сегодня, то завтра. Об этом сказал президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан в эфире "Суспільного", говоря о беспилотниках, которые использует сейчас Украина в войне против российских оккупантов.

"Пусть россияне не думают, что у них очень длинная страна - расстояния очень большие. Для дронов "очень большого расстояния" не бывает. Для очень большого расстояния будет немножко больше дронов и у дронов будет немножко больше ватт (мощности - УНИАН)", - подчеркнул специалист.

Он отметил, что в украинской армии сейчас используется целый ряд различных дронов. Среди них "Люті" - одна из очень успешных разработок. При этом он отметил, что когда эти дроны были впервые предложены Минобороны, от них отказались, и потеряли драгоценное время.

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"Дрон "Лютий" - это достаточно серьезное оружие, которое наносит серьезное поражение, уничтожает российские объекты в глубине обороны. И мне очень грустно, что в свое время этот проект и другие были предложены Министерству обороны - и я это знаю 100-процентно, а Министерство обороны сказало, что нам это не интересно. То есть мы потеряли время. А потом, когда там подумали "ой, у нас же здесь что-то есть, давайте", людям надо было снова начинать, потому что надо снова собирать коллективы", - отметил он.

Он обратил внимание, что когда говорит, что наш дрон поразил цель на расстоянии 1000-2000 км, то это не означает, что БПЛА летел по кратчайшему расстоянию от пункта А до пункта В.

"Дроны по прямой не летают, потому что они летают по тем всем отверстиям в системах ПВО. Они должны облетать оборону. И расстояние он может пролететь 600 км, а если померить его маршрут, то это может быть 1200 км или больше. Поэтому мы должны понимать, если говорят, что объект поражен на расстоянии 2-2,5 тыс. км, это означает, что дрон мог пролететь более 3 тыс. км. Поэтому дроны, которыми, как я слышал, мы далеко прилетали, могли пролететь и 4-4,5 тыс км. Так что россиянам надо быть нон-стоп в тонусе. Потому что если не прилетело в сегодняшнюю ночь, то в следующую может быть", - подчеркнул Хазан.

Он также прокомментировал информацию о передаче Украине французских дронов-камикадзе. По словам Хазана, вероятно сейчас Украина получит тестовую партию.

"Я поднял все источники, которые были, изучая этот вопрос. И был удивлен. Там везде идет информация, что они заказали для армии каких-то типов дронов 2 тысячи штук, а нам передают 100 штук. Я надеюсь, это "туман войны", потому что 100 штук - это ни о чем, это день работы бригады. Но исходя из "тумана войны", я понимаю, что вероятнее всего, это только начало", - отметил Хазан.

Война дронов - новости

Как сообщал УНИАН, война дронов в Украине превратилась в "высокоскоростную гонку технологий", пишет Forbes. В материале отмечается, что воздушная война беспилотников имеет решающее значение для победы в современных конфликтах, и кто победит в этом соревновании, получит преимущество не только в небе, но и на земле.

В частности вчера CNN впервые показало, как Главное управление разведки Украины запускает дроны "Люти" по России. Журналисты провели два дня с командой специалистов ГУР, которые готовились к запуску более 100 беспилотников на территорию России в ночь на 29 сентября.

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