В ЕС планируют изготовить до 1,4 миллиона снарядов.

Европейский Союз к концу этого года планирует изготовить до 1,4 миллиона снарядов для предоставления военной помощи Украине и пополнения собственных запасов.

Как сообщает RTBF, об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и промышленности Тьерри Бретон. По его словам, приоритетом является обеспечение того, чтобы большинство артиллерийских снарядов, производимых европейскими компаниями, были предназначены для Украины.

Бретон заверил, что ЕС достигнет своей цели - иметь производственные мощности в один миллион снарядов в год - до марта или апреля.

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"Мы продолжим совершенствовать наши производственные мощности, вероятно, до 1,3-1,4 миллиона к концу этого года, и продолжим значительно увеличивать их в следующем году", - добавил он. При этом еврокомиссар отказался раскрыть текущие цифры производства, указав, что это секретные данные.

"С такой мощностью производства одного миллиона снарядов мы должны убедиться, что большинство из них в приоритетном порядке попадает в Украину. Потому что именно там есть насущная потребность", - добавил он.

Он также добавил, что Европа должна и будет продолжать поддерживать Украину всеми своими ресурсами.

Оружие для Украины

В начале прошлого года страны ЕС договорились, что до марта 2024 года совместными усилиями передадут Украине один миллион артиллерийских боеприпасов. Однако по состоянию на ноябрь было поставлено лишь около 30% от запланированного. В частности, уже удалось доставить в Украину более 300 тысяч снарядов.

В начале января в ЕС заверили, что до весны все-таки удастся изготовить один миллион артиллерийских снарядов для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет видеть контракты по доставке снарядов. По его словам, это должно дать надежду, что снаряды, в конце концов, усилят украинскую армию и попадут на поле боя.

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