В общем Латвия уже поставила Украине 3 000 боевых беспилотников.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что Украине отправят самую большую партию беспилотников от местных производителей.

Как он отметил в соцсети X (Twitter), речь идет о рекордной партии из 1300 беспилотников.

"Самая большая партия от латвийских производителей - 1400 беспилотников - готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", - написал министр.

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По словам главы Минобороны, в целом Латвия уже поставила Украине 3 000 боевых беспилотников различных типов и характеристик в рамках Коалиции дронов.

"Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку до победы Украины", - подчеркнул Спрудс.

Война в Украине - роль БПЛА

Глава Службы внешней разведки (2005-2010), генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, сколько дронов нужно для эффективной войны с РФ.

"Она должна готовиться нашими производствами - а их сейчас более 600, зарубежными - их десятки. Это дроны высокоточного уровня, дроны баллистического типа, которые несут заряды до полутонны. Которые могут уничтожить любые пусковые установки, боеприпасы любого типа защищенности, аэродромы с самолетами. Это уже будет новая война. Генерируя все силы и средства, за полгода мы должны иметь эти миллионы дронов, которые будут произведены нами, поставленные американцами, британцами европейцами", - отметил он.

С недавних пор украинские дроны стали угрозой для российских вертолетов. На счету наших операторов БПЛА уже две сбитые цели.

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