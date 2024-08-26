Многофункциональная платформа с установленными на ней специальными креплениями способна выполнять эвакуацию раненых.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации универсальный беспилотный многоцелевой транспортер переднего края BoarTAC.

Как отмечается в сообщении на сайте Минобороны, при проектировании украинские разработчики учли боевой опыт военных. "Наземный роботизированный комплекс имеет низкий силуэт, малошумный и малозаметный и защищен от пуль и обломков. Кроме того, аппарат получился простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях. По ходовым характеристикам имеет высокую проходимость и тягловую силу", - рассказали в министерстве.

Так, дистанционно управляемый оператором транспортер может осуществлять доставку боеприпасов и провизии. Также многофункциональная платформа с установленными на ней специальными креплениями способна выполнять эвакуацию раненых.

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"Кроме того, с помощью навесного оборудования осуществлять разминирование. Или наоборот - устанавливать минные заграждения. Наземный роботизированный комплекс может стать и мобильным огневым средством, ведь есть возможность интеграции дистанционно управляемых боевых модулей оснащенных гранатометами, пулеметами", - говорится в сообщении.

Транспортер также можно использовать как дрон-камикадзе. Благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами и защитным бампером робот преодолевает бездорожье, рвы и неглубокие водные препятствия. "При этом перевозит на себе около 200 кг груза, или тянет прицеп с аналогичным весом", - отметили в МОУ.

Вооружение ВСУ

Как сообщал УНИАН, ранее украинское Минобороны разрешило поставлять в войско американские бронированные инженерные машини Buffalo MPV. Эта машина считается одной из самых безопасных в мире.

Отмечается, что это модернизированная версия броневика СASSPIR, который задействовали во время военных действий в Южной Африке, Ираке и Афганистане. Их имеют на вооружении силовики более десяти стран.

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