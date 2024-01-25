Также он прокомментировал сообщения о том, что Берлин опасается реакции Путина.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что скептически относится к возможности кольцевого обмена дальнобойными ракетами с Великобританией, чтобы Украина получила больше Storm Shadow.

В интервью Bild он заявил, что не получал от британского правительства предложения, о котором пишут СМИ. "Я ничего не знаю об этом предложении. Если об этом и говорят, то не в моем доме. Если бы такие переговоры велись, канцелярия должна была бы определить, жизнеспособно это или нет", - сказал министр.

По его словам, ракеты Taurus "не сравнимы с продукцией других стран", поэтому необходимо тщательное рассмотрение этого вопроса. Он не исключает поставки ракет Украине, однако не сейчас.

Видео дня

При этом Писториус говорит, что такие дискуссии не ведутся публично, поскольку речь идет об интересах Германии и НАТО. Также он отказался обсуждать сообщения о том, что канцлер Олаф Шольц опасается украинской атаки по Крымскому мосту или Москве этими ракетами.

"Дискуссии между канцлером и мной по таким вопросам, которые обычно проходят в засекреченных помещениях, не являются темой для интервью", - сказал он.

В то же время Писториус отвергает, что ракеты не передают из-за путинских угроз. "Я ничего не знаю об угрозах со стороны Путина. Честно говоря, меня бы они тоже не сильно напугали, потому что он постоянно угрожает", - добавил он.

Taurus для Украины: последние новости

Украинские власти уже довольно долго призывают Берлин усилить украинскую армию дальнобойными ракетами Taurus. Ряд немецких политиков также призывали власти передать их на фронт.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Лондон предложил Германии решение этой проблемы: британцы купят у Берлина Taurus, а взамен отправят Украине больше собственных Storm Shadow, с которыми уже работают украинские силы.

Вас также могут заинтересовать новости: