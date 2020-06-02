ВСУ получили модернизированный штурмовик Су-25

Работы на боевой машине проводились согласно государственному оборонному заказу.

Запорожский государственный авиаремонтный завод «Мигремонт» ДК «Укроборонпром» передал бригаде тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины очередной модернизированный штурмовик Су-25.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Как отмечают в Командовании Воздушных Сил, работы на боевой машине проводились согласно государственному оборонному заказу. Кроме частичной модернизации, специалистами авиапредприятия на Су-25 проведен комплекс ремонтно-восстановительных работ, благодаря которому штурмовик получил значительный межремонтный ресурс эксплуатации - 12 лет.

После проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнения ознакомительного полета, Су-25 приземлился на аэродроме родной части.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», передало Воздушным силам Украины капитально отремонтированный и модернизированный истребитель Миг-29.

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