США собирают седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") с участием более 50 стран мира.
Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, встреча пройдет в онлайн-формате на следующей неделе в среду.
Сингх не стала вдаваться в детали по запланированной передачи Украине нового вооружения, однако отметила, что "мы говорим о разном снаряжении по мере изменения поля боя".
"На следующей неделе госсекретарь (Блинкен - ред.) проведет седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины. Эта встреча пройдет виртуально здесь, в Пентагоне, и позволит госсекретарю и министрам обороны почти 50 стран обсудить усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии", - заявила Сингх.
Представительница Пентагона подчеркнула, что борьба с агрессором продолжается.
Новый пакет военной помощи от США
На фоне контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении Вашингтон объявил вечером 10 октября о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.
Пакет включает предоставление новых испанских установок ПВО Hawk, американских ЗРК Avenger с ракетами Stinger, а также миллионы боеприпасов, в частности, к стрелковому оружию.