Представительница Пентагона подчеркнула, что борьба с агрессором продолжается.

США собирают седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") с участием более 50 стран мира.

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, встреча пройдет в онлайн-формате на следующей неделе в среду.

Сингх не стала вдаваться в детали по запланированной передачи Украине нового вооружения, однако отметила, что "мы говорим о разном снаряжении по мере изменения поля боя".

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"На следующей неделе госсекретарь (Блинкен - ред.) проведет седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины. Эта встреча пройдет виртуально здесь, в Пентагоне, и позволит госсекретарю и министрам обороны почти 50 стран обсудить усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии", - заявила Сингх.

Представительница Пентагона подчеркнула, что борьба с агрессором продолжается.

Новый пакет военной помощи от США

На фоне контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении Вашингтон объявил вечером 10 октября о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

Пакет включает предоставление новых испанских установок ПВО Hawk, американских ЗРК Avenger с ракетами Stinger, а также миллионы боеприпасов, в частности, к стрелковому оружию.

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