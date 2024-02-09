В Госдепе рассказали подробности о своей договоренности с Эквадором.

Эквадор может передать свою старую российскую военную технику в Соединенные Штаты для отправки Украине, в обмен на американское вооружение.

"Я понимаю, что правительство Эквадора все еще изучает этот вопрос. Это соглашение, направленное на передачу оборудования украинскому правительству, которое борется против российского вторжения на свою территорию", - сказал помощник госсекретаря США по делам Южной Америки Кевин Салливан в эфире местного телевидения, пишет Yonhap.

Как отмечается, в прошлом месяце президент Эквадора Даниэль Нобоа заявлял, что Кито согласился обменять российскую военную технику, которая стала "металлоломом", на новое оружие США стоимостью около $200 млн. Эквадор может отправить в Штаты 6 российских военных вертолетов, ракетные системы залпового огня большой дальности и системы ПВО, которые, по данным СМИ, датируются 1990-ми годами.

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В обмен на это он хочет получить современное оружие, чтобы противостоять мощным наркоторговцам, которые держат страну в напряжении.

"Мы предполагаем, что такое опрометчивое решение было принято эквадорской стороной под сильным давлением внешних заинтересованных сторон... Если бы это был "металлолом", вряд ли Вашингтон предложил бы в обмен современные транспортные средства значительной стоимости", - уже заявила пресс-секретарша России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что по контракту Кито обязан "не передавать это оборудование третьей стороне" без согласия России.

Война в Украине - помощь от союзников

Как ранее сообщал ISW, Украина с начала полномасштабной войны в целом получила от стран Северной Америки, Европы и Азии помощь в размере более 178 млрд долларов помощи.

В Сенате США зависло вопросы помощи Украине. Даже если удастся продвинуть военную помощь, есть много причин сомневаться, что деньги поступят, учитывая глубокую оппозицию среди республиканцев и бывшего президента США Дональда Трампа.

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