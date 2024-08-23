По словам главы "Ростеха", из-за необходимости выполнять повышенный гособоронзаказ возник "лист ожидания" на российское оружие и "немалая очередь".

Российские оборонные заводы срывают контракты на поставку вооружений зарубежным заказчикам, поскольку оружие в приоритетном режиме отправляется на войну в Украину, признал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Сейчас поставки на экспорт снизились по понятным причинам: все для фронта, все для победы", - сказал Чемезов в интервью Reuters, добавив, что со стороны иностранных партнеров "складывается отложенный спрос".

По словам главы "Ростеха", из-за необходимости выполнять повышенный гособоронзаказ возник "лист ожидания" на российское оружие и "немалая очередь".

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Объем сорванных контрактов может достигать $5-10 млрд за последний год, следует из заявлений Чемезова. Так, по состоянию на 2024 год "экспортный портфель достиг рекордной цифры- $60 млрд", сообщил он.

При этом в мае 2023 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев оценивал экспортные заказы в $50–55 млрд.

Российское оружие в мире

Россия продолжает присваивать разработки других стран. Так, россияне украли украинскую разработку, скопировав дистанционно управляемую пулеметную турель "Шабля".

Скопированную турель в России назвали "Чапай", пишет Defense Express. Впервые ее представили на оборонном форуме "Армия-2024", который сейчас проходит в Московской области. Презентовал копию украинской турели инвестиционный фонд "Эра", который финансирует российских разработчиков вооружения.

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