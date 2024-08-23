Транспортерная лента бессильна против противотанкового комплекса.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о достоинствах и преимуществах резиновой "брони", которой российские оккупанты защищают танки, — она может выдержать сбросы с дронов, но бессильна против более мощных ударов.

"Новая веха в российском танкостроении. Резиновый танк... Для страны, которая 70 лет разрабатывает КАЗ (комплекс активной защиты – УНИАН) и никак его не может запустить в серийное производство - смешно. Но все же... Резиновая транспортерная лента представляет собой весьма неплохую защиту от осколочных элементов, тех же вольфрамовых элементов РСЗО М142", — констатирует Коваленко.

Кроме того, по данным аналитика, резина держит сбросы с дронов и ряд других поражающих средств. По его словам, такого рода "броня", в целом - дешево и практично, но защитить от более мощных ударов она не сможет. Например, она бессильна против удара противотанкового комплекса, прилета 155-миллиметрового снаряда и даже FPV-дрона, который атакует под правильным углом по потенциально уязвимой зоне.

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Коваленко также обращает внимание на противоминный плуг, который оккупанты прикрепили к танку.

"В 2022 и даже 2023 противоминные тралы были редкость на российских танках. Командиры действовали топорно-линейно, посылаем колонну, впереди ОБТ, 2-3 подрываются на минах, благодаря чему прорывается минное поле. Дальше по накатанной - штурм. Но такая тактика не работает, когда количество танков у тебя уже не тысячи и тысячи, а сотни", — констатирует аналитик.

В итоге, по его словам, танки-ангары часто комплектуются тралами, которых у противника немного, и в результате противник теряет значительно больше "защиты", чем в начале полномасштабного вторжения в Украину.

"В свою очередь, тралов у российской армии не как гуано и палок для скульптур одного "известного" якутского скульптора. А потому и в этом вопросе у РОВ идет расход средства противоминной защиты выше, чем в 2022-2023", — написал Коваленко.

"Резиновые танки" россиян

Напомним, ранее в ЗСУ сообщали о резиновых макетах украинских танков. Предполагалось, что российская армия использует "резиновые танки" на фронте, чтобы запугать украинских бойцов и вынудить их атаковать ложные цели. Таким образом, противник, возможно, пытается создать определенные ложные цели для того, чтобы вместо поражения настоящих боевых позиций Силы обороны наносили удары по фейковым позициям. Также сообщалось, что стоимость одного боевого танка несопоставима со стоимостью резинового макета. Кроме того, с помощью резиновых танков можно вводить в заблуждение полевую разведку противника, создавая ложную видимость концентрации сил на определенном направлении.

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