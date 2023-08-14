Якобы несбиваемые "Цирконы" будут ставить на все стратегические подлодки и новые надводные фрегаты.

Россия проводит переоснащение своих надводных кораблей и подводных лодок гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексей Рахманов в интервью "РИА Новости".

По его словам, первый российский корабль, который был вооружен гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", – это фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

"Вооружение серийных фрегатов этим комплексом будет осуществляться в соответствии с планом Минобороны России в ходе их строительства и эксплуатации. По решению Минобороны России, ракетным комплексом "Циркон" штатно будут вооружаться и многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М". Работы в этом направлении уже ведутся", – заявил Рахманов.

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Он также утверждает, что в этом году россияне сдали в эксплуатацию три новых корабля и один отремонтировали, еще не менее пяти кораблей планируют сдать до конца года. Класс и вооружение кораблей Рахманов не назвал.

Для справки. Подлодки типа "Ясень", также известные как проект 885М, — это атомные подлодки с крылатыми ракетами, построенные для замены атомных ударных подлодок советской эпохи в рамках российской программы модернизации армии и флота.

Гиперзвуковые ракеты морского базирования "Циркон", как заявляет российская пропаганда, имеют радиус действия 900 км и якобы могут лететь со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука. В теории это делает их трудной целью для перехвата системами ПВО.

Разработка этих ракет ведется уже порядка 10 лет, возможно, больше. Примечательно, что российская пропаганда начала пугать Запад этими ракетами еще несколько лет назад, хотя формально их приняли на вооружение только в начале 2023 года.

Военный эксперт Александр Коваленко обратил внимание, что Россия всегда завышает официальные характеристики своего оружия, что и показала война в Украине. Поэтому и характеристики "Циркона" тоже можно подвергать сомнениям. Примером этого стали в частности якобы "несбиваемые" ракеты "Кинжал", которые, как выяснилось, сбиваются достаточно уверенно современными системами ПВО.

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