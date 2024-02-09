Ранее СМИ сообщали о применении во время атаки по Украине ракеты "Циркон".

Российские оккупанты во время массированного ракетного удара по Украине могли применить ракету "Циркон". Такого оружия у россиян немного, промышленное производство не налажено, заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Пару десятков – не более того. Это еще не промышленное производство. Скорее всего, ракета еще проходит испытания. Может быть, на поле боя в том числе. Такая вероятность есть. Северокорейцы тоже испытывают свои ракеты KN-23 на нашей территории, надо это четко понимать", – отметил он в эфире "24 канала".

По словам военного эксперта, до конца неясно, сбили в Украине ракету "Циркон" или же это была Х-101"с некоторыми табличками от "Циркона". Он подчеркнул, что эту "вундервафлю" никто почти не видел – она существует только информационном потоке.

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"Заявленные тактико-технические характеристики этой ракеты, которые есть в свободном доступе, говорят, что она может запускаться со стандартных шахт разного базирования – морского, подводного, наземного – и идти на гиперзвуке на очень больших высотах (30-40 км). (...) Когда ракета заходит на цель, то любая ракета такого уровня с боевой частью до полутонны, ее остановит сама атмосфера, замедлит скорость до 2-3 МАХов", – объяснил он.

Свитан добавил, что сбить такую ракету можно и из и Patriot, и из SAMP/T.

Применение ракеты "Циркон" в Украине

7 февраля Россия в очередной раз массировано обстреляла Украину ракетами. Издание Defense Express писало, что украинские защитники могли сбить в Киеве "гиперзвуковую" ракету Циркон. Эксперты обратили внимание на обломки, где присутствует маркировка "3М22", соответствующая именно этой ракете.

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что "Циркон" скорее не был применен, чем наоборот. Он добавил, что официальных подтверждений применения РФ по Украине на утро 7 февраля ракет "Циркон" не было.

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