На снятие танков со складов Кремль не сможет полагаться вечно, ведь запасы техники ограничены.

По данным британской разведки, Россия производит более 100 танков в месяц. Достичь таких показателей Москва может лишь при условии, если снимать с хранения старые танки, заявил в комментарии Business Insider руководитель программы контроля над вооружениями в Международном институте стратегических исследований Уильям Альберт.

По его словам, Россия не в состоянии производить новые танки такими темпами. Однако и на метод снятия танков со складов Кремль не сможет полагаться вечно, ведь запасы техники ограничены.

С утверждением о том, что РФ полагается на старые танки, согласился и аналитик по вопросам обороны Николас Драммонд. Возможности россиян производить новые танки ограничены. При этом, по словам экспертов, некоторые из танков, снятых с хранения, будут "почти музейной техникой".

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Однако Драммонд скептически настроен и относительно того, что Россия может подготовить к бою и 100 старых танков в месяц. По его мнению, эта цифра "не заслуживает доверия", исходя из того, что известно о российском танковом производстве – как по изготовлению новых танков, так и по ремонту старых.

Отмечается, что Россия перешла к использованию старых моделей танков с модернизацией после того, как Украина уничтожила много российской техники в первые месяцы вторжения. Поставки оккупантам старых моделей танков "отдает абсолютным отчаянием", говорит Альберк. По его словам, эти танки вряд ли станут весомым подспорьем для России в ее атаках, поскольку они не очень мощные.

"Если я получаю кучу Т-62 и Т-64 и мне говорят атаковать украинскую позицию, то нет, это не делает меня более безрассудным. Это делает меня отчаявшимся", – пояснил он.

В то же время директор американского аналитического центра Defense Priorities Раджан Менон придерживается другой позиции. Он говорит, что даже эти старые танки все еще могут создать проблему для Украины.

"Каждый раз, когда россияне нападают волнами, украинцам приходится тратить боеприпасы на отражение этой атаки, а их запасы заканчиваются", – добавил эксперт.

Производство танков в РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что на сегодня производство новых танков в России почти отсутствует. По его словам, заявления Москвы о наращивании производства танков на 560% – это не более чем манипуляции с формулировками.

Эксперт подчеркнул, что сегодня практически 90% усилий российского ВПК приходится на "восстановление" и "модернизацию" старого оружия.

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