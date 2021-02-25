Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет прилагать усилия к увеличению присутствия в Черном море, и уже начал это делать.
Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, информирует пресс-служба Офиса президента.
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Президент подчеркнул актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море.
Генеральный секретарь Альянса заметил, что Организация будет прилагать усилия к увеличению присутствия в Черном море, и уже начала это делать.
Он подчеркнул, что и НАТО, и страны-члены Альянса на двусторонней основе должны усилить свою помощь в подготовке Вооруженных сил Украины. Столтенберг отметил, что будет настаивать на этом.
Он также заметил, что Альянс будет думать, как усилить поддержку украинской армии в рамках нынешнего комплексного пакета помощи.
Кроме того, Столтенберг поблагодарил Зеленского за участие Украины в миссиях НАТО.
«Мы продолжаем наше участие в миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка». Украина готова участвовать в нынешних и будущих операциях Альянса», - заверил президент.
Зеленский пригласил Столтенберга принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите «Крымской платформы» в августе этого года.
Генеральный секретарь НАТО сообщил, что рассматривает такую возможность.
Что этому предшествовало
- Сегодня Столтенберг во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.
- 9 февраля Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.
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